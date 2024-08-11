В Китае наблюдается рост популярности профессии слипмейкера

В Китае все большее количество молодежи страдает от бессонницы. Поэтому в стране появились слипмейкеры — люди, помогающие заснуть. Так называемые создатели сна пытаются вызвать у людей дремоту успокаивающими разговорами и эмоциональной поддержкой.
Слипмейкеры оказывают поддержку молодым людям, которые борются с требовательной культурой «996» — работают с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю, переживают проблемы в отношениях и любые другие жизненные трудности.
Те, кто воспользовался услугами создателей сна, рассказали, что иногда личные проблемы не получается обсудить с друзьями или членами семьи, поэтому выговориться постороннему человеку — лучший способ избавиться от эмоциональной нагрузки. И, как правило, когда от нее не остается и следа, людям становится легче уснуть.
Зарплата слипмейкеров за один час может достигать 260 юаней (3091 рубль), а за полный день — 30 тысяч юаней (более 356 тысяч рублей), и это без учета чаевых.
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Анна Морозова