В Китае наблюдается рост популярности профессии слипмейкера

Те, кто воспользовался услугами создателей сна, рассказали, что иногда личные проблемы не получается обсудить с друзьями или членами семьи, поэтому выговориться постороннему человеку — лучший способ избавиться от эмоциональной нагрузки. И, как правило, когда от нее не остается и следа, людям становится легче уснуть.