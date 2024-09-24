В Китае мужчина упал с крутой горы и остался невредим

Как сообщает CNN, все произошло в горах в провинции Аньхой с 42-летним мужчиной по имени Ян Мэн. В момент падения у него была включена экшн-камера, которая все засняла.
«В какой-то момент я понял, что вообще не могу подняться и просто скольжу все быстрее и быстрее, после чего меня осенило — должно быть, я падаю со скалы», — рассказал Ян Мэн.
В ролике, который успел сделать турист, видно, как он стремительно скользит вниз и сталкивается с деревом. Видео с его падением разлетелось по соцсетям, набрав сотни тысяч лайков и репостов.
К счастью, с туристом все хорошо, он отделался лишь царапиной на левой руке и порезом на бедре. Ян Мэн признался, что случившееся заставило его глубже задуматься о жизни. Он понял, что на самом деле она коротка, поэтому нужно дорожить каждым днем.
Ранее по Сети разлетелось другое видео. В нем 8-летняя девочка из Огайо угоняет машину ради кофе.