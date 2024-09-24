В Китае мужчина упал с крутой горы и остался невредим

К счастью, с туристом все хорошо, он отделался лишь царапиной на левой руке и порезом на бедре. Ян Мэн признался, что случившееся заставило его глубже задуматься о жизни. Он понял, что на самом деле она коротка, поэтому нужно дорожить каждым днем.