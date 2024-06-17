В Китае коллекционер случайно купил секретные военные документы

Пенсионер из Китая, коллекционирующий газеты и журналы на военную тематику, случайно приобрел секретные военные документы. Об этом пишет Associated Press.
Мужчина гулял и увидел у дверей пункта приема макулатуры два мешка с книгами. Он увидел, что они новые и связаны с военной тематикой, и купил четыре из них за 85 центов (6 юаней, или примерно 72 рубля).
Дома пенсионер прочитал книги и предположил, что это военные секреты. Он позвонил на горячую линию местного управления Министерства госбезопасности. Оно выяснило, что документы в пункт приема макулатуры отправили военнослужащие. Они должны были уничтожить свыше 200 секретных документов, но решили продать их. Вес партии превысил 30 килограммов. Военнослужащие в итоге получили более 20 юаней ($12).
Их привлекли к ответственности. Сейчас министерство пересматривает процедуры, чтобы избежать таких ситуаций впредь. Книги конфисковали, а ведомство выразило пенсионеру благодарность за бдительность.
В продаже можно встретить не только военные документы. Так, ранее коллекционерам предложили приобрести редкое письмо Франца Кафки с личными признаниями.
Айгуль Сабитова