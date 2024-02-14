В Китае изобрели новый способ генного редактирования растений

ГОНКОНГ, 14 февраля. /ТАСС/. Китайские ученые изобрели новую методику редактирования наследуемых генов растений, которая ускоряет процесс изменения генома в несколько раз. Об этом написала газета South China Morning Post.
Исследование провели ученые Южного научно-технологического университета в Шэньчжэне. Метод, который они разработали, основан на технологии молекулярной хирургии CRISPR/Cas, которая позволяет разрезать цепочку ДНК для замены отдельных ее участков другими генами. Обычно редактура генома может занимать месяцы, в отдельных случаях вплоть до года. Новый же метод позволяет решать эту проблему эффективнее и быстрее, сокращая срок изменения генома до двух недель. Суть нового подхода заключается в точной доставке генетических редакторов в конкретные клетки. Исследователи предлагают срезать наиболее способную к регенерации часть растения, затем ее нужно опустить в специальный раствор, после чего ткань растения восстанавливается и продолжает рост. Метод получил название «разрезание, погружение, почкование» (CDB).
Основной проблемой массового внедрения точечной редактуры генов в сельском хозяйстве ранее была непригодность большинства растений к такой процедуре, пишет издание. «В генетической модификации растений существует очень высокий технологический барьер, так как она включает в себя множество специализированных и точных операций. В настоящее время очень малая часть растений поддается генетическому редактированию», — приводит издание слова Цао Сюэсуна, ученого исследовательской группы, разработавшей новый метод.
«Потенциал этого метода позволяет ему стать универсальным подходом [к редактированию генома]», — отметил ученый.
Геномное редактирование растений в России
13 февраля руководитель Курчатовского геномного центра НИЦ «Курчатовский институт» Максим Патрушев выступил с оценкой, что растения, геном которым был отредактирован точечно, в том числе с помощью редактора CRISPR/Cas, должны быть законодательно отделены от генномодифицированных организмов (ГМО), измененных за счет межвидового переноса генов. Это позволит использовать улучшенные культуры для развития сельского хозяйства, считает ученый.
Патрушев напомнил, что российское законодательство определяет лишь статус ГМО, который ограничивает использование таких растений в производстве. В отличие от классических технологий генной инженерии, предполагающих вставку генов или способов изменения сортов с помощью химических и радиационных методов, геномное редактирование — это точечное воздействие на нуклеотиды с помощью инструментов молекулярной хирургии (CRISPR/Cas и др.), вызывающее локальные изменения в геноме. Такие образцы не имеют определенного статуса, а значит не могут использоваться в сельском хозяйстве.
В разговоре с корреспондентом ТАСС Патрушев выразил мнение, что текущий закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» от 5.07.1996 г. был принят в то время, когда «технологии редактирования не использовались так широко». С учетом развития технологий ученый считает необходимым сделать закон более гибким для внедрения российских разработок в отраслях.