В Китае изобрели новый способ генного редактирования растений

Исследование провели ученые Южного научно-технологического университета в Шэньчжэне. Метод, который они разработали, основан на технологии молекулярной хирургии CRISPR/Cas, которая позволяет разрезать цепочку ДНК для замены отдельных ее участков другими генами. Обычно редактура генома может занимать месяцы, в отдельных случаях вплоть до года. Новый же метод позволяет решать эту проблему эффективнее и быстрее, сокращая срок изменения генома до двух недель. Суть нового подхода заключается в точной доставке генетических редакторов в конкретные клетки. Исследователи предлагают срезать наиболее способную к регенерации часть растения, затем ее нужно опустить в специальный раствор, после чего ткань растения восстанавливается и продолжает рост. Метод получил название «разрезание, погружение, почкование» (CDB).