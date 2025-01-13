В Китае из чайного гриба создали заменитель пластика

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирском государственном техническом университете придумали технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью селективной восковой моли. Суть в том, чтобы искусственно вывести супернасекомых, которые будут более эффективно поедать пластик, чем обыкновенная большая восковая моль. Новая технология разведения моли позволит прийти к результату за пять генераций. При правильном уходе за фермами, соответствующем питании и благоприятной среде насекомые приспосабливаются и в последующем эффективно едят пластик.