В Китае из чайного гриба создали заменитель пластика

В лаборатории химического факультета Китайского университета Гонконга профессор Нгай То и его команда разработали полимер из комбучи (напитка из чайного гриба). Изобретение способно заменить пластик, сообщает South China Morning Post.
Новый материал предлагают применять как биоразлагаемую упаковку, которая распадается в почве за три-пять месяцев. В лаборатории уточнили, что его можно сделать устойчивым к воде и маслу.
Чайный гриб использовали для создания бактериальной целлюлозы. В нее добавили соевый белок и нанесли специальное покрытие. После высыхания целлюлоза стала пленкой — она нетоксичная, съедобная, довольно пластичная и биоразлагаемая. Из полученной пленки можно сделать пакет для закусок, крышку для стаканов с напитками и не только. Полимер может быть использован и при создании искусственной кожи.
Образцы материала уже отправили в Швейцарию, где изучат, насколько новый материал похож на натуральную кожу, а также его перспективы для применения. Кроме того, экспертам предстоит установить, пропускает ли «заменитель пластика» воздух, как меняются его свойства при погружении в воду, подвержен ли он износу.
«Для продуктов требуется более длительный срок хранения, поэтому будет лучше, если пленка блокирует воздух и водяные пары», — говорит Нгай То.
Ранее сообщалось о том, что в Новосибирском государственном техническом университете придумали технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью селективной восковой моли. Суть в том, чтобы искусственно вывести супернасекомых, которые будут более эффективно поедать пластик, чем обыкновенная большая восковая моль. Новая технология разведения моли позволит прийти к результату за пять генераций. При правильном уходе за фермами, соответствующем питании и благоприятной среде насекомые приспосабливаются и в последующем эффективно едят пластик.