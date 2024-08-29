В Китае есть живописный автомобильный мост из поплавков. Видео

Построенный с использованием немецкой технологии для предотвращения опрокидывания, плавучий мост Шизигуань функционирует с 2016 года как для автомобильного, так и для пешеходного движения. Он сооружен из полиэтилена высокой плотности и поплавков, наполненных водой для дополнительной устойчивости. Благодаря этому, если водители соблюдают установленное ограничение скорости в 20 км/ч, они чувствуют только легкое «покачивание» реки.