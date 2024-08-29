В Китае есть живописный автомобильный мост из поплавков. Видео

Плавучий мост Шизигуань позволяет увидеть близлежащие красоты префектуры Эньши во время поездки на машине с необычного «угла» — с середины реки.
Живописное место Шизигуань (Shiziguan), расположенное между лесами и горами префектуры Эньши (провинция Хубэй), считается одной из самых захватывающих природных достопримечательностей Китая. Кстати, любоваться открывающимися отсюда пейзажами можно прямо из окон автомобиля во время поездки по мосту, сделанного из поплавков.
Построенный с использованием немецкой технологии для предотвращения опрокидывания, плавучий мост Шизигуань функционирует с 2016 года как для автомобильного, так и для пешеходного движения. Он сооружен из полиэтилена высокой плотности и поплавков, наполненных водой для дополнительной устойчивости. Благодаря этому, если водители соблюдают установленное ограничение скорости в 20 км/ч, они чувствуют только легкое «покачивание» реки.
Стоит отметить, что пешеходы также могут прогуляться по мосту, пройдя вверх и вниз по течению. Туристы, посетившие уникальную достопримечательность, отмечали, что из-за инновационной технологии у них возникало ощущение передвижения по поверхности реки.
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