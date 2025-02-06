В Китае девочка продала мамины украшения, чтобы сделать пирсинг

Эта история произошла в Шанхае. Женщина по фамилии Ван обнаружила, что в ее доме пропали все украшения, и обратилась в полицию. Вскоре стало ясно, что драгоценности похитили не воры, а ее родная дочь. Все мамины украшения девочка продала за бесценок, чтобы сделать себе пирсинг в губе, на который ей не дали денег.
О подростковом бунте рассказала газета South China Morning Post.
«В тот день она попросила у меня денег», — рассказывает Ван.
«Я спросила, сколько, она ответила: 60 юаней. Я спросила, зачем — она объяснила, что видела у девочки на улице пирсинг в губе и хочет сделать себе такой же».
Прокол с гвоздиком стоил 30 юаней, а еще за 30 девушке обещали выдать сережки в подарок. Мать отказала, и решительная девушка решила достать деньги другим способом — продать что-нибудь из дома.
Среди пропавших украшений были нефритовые браслеты, ожерелья и много драгоценных камней. Все вместе они стоили около миллиона юаней (14 миллионов рублей).
Впрочем, Ли, дочь Ван, решила, что все мамины украшения — подделки, и отнесла их в местный ломбард. Девочку, которая переживает самый настоящий подростковый бунт, деньги не особенно интересовали: ей просто захотелось сделать пирсинг.
Полиция отреагировала на заявление оперативно: по камерам наблюдения отследили маршрут девочки, после чего связались с руководством рынка, на котором был ларек, где украденное купили.
«У продавца в тот день был выходной, но мы объяснили ситуацию и вызвали его в участок», — рассказал офицер полиции. Все драгоценности вскоре вернули владелице.
История вызвала жаркую дискуссию в китайских социальных сетях: часть пользователей защищали родителей Ли, другие же возмущались скупостью ее родителей. «В семье есть украшения на миллион юаней, а на родного ребенка жалко потратить 60?» — недоумевает один из комментаторов.
Другой же советует родителям серьезно поразмышлять над тем, почему их воспитание привело к такому поступку девочки.
В то же время многие осуждают саму идею пирсинга для подростков, поэтому уверены, что родители не дали Ли денег вовсе не из-за скупости. А еще один комментатор и вовсе считает, что обсуждать нужно не родителей, а девочку: «Подростки должны общаться с родителями. Воровство в семье — все равно воровство. Да, родители ошиблись, но преступление это не оправдывает».
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