В Китае девочка продала мамины украшения, чтобы сделать пирсинг

В то же время многие осуждают саму идею пирсинга для подростков, поэтому уверены, что родители не дали Ли денег вовсе не из-за скупости. А еще один комментатор и вовсе считает, что обсуждать нужно не родителей, а девочку: «Подростки должны общаться с родителями. Воровство в семье — все равно воровство. Да, родители ошиблись, но преступление это не оправдывает».