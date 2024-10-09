В Китае будут лечить детей с плохими отметками по математике и физике

Эксперты сообщили, что коррекция нарушений в обучении будет основана на выводах научных исследований с нейровизуализацией. Ранее они показали, что в способностях к математике важную роль играют пространственные когнитивные функции. В первую очередь это касается геометрии. Как выяснили ученые, проблемы с этим предметом связаны с низкой активностью в теменной коре мозга. А эта область отвечает за анализ пространства и пространственное мышление. Низкая активность сказывается и на успеваемости по алгебре, физике и химии, где тоже требуется решение пространственных задач и воображение в понимании сложных химических реакций, молекулярных структур, магнитных полей и других концепций.