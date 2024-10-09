В Китае будут лечить детей с плохими отметками по математике и физике

Государственный детский медицинский центр в Шанхае открыл новую клинику, которая будет специализироваться на помощи в проблемах с обучением, сообщает SCMP. В частности, команда клиники поможет учащимся, которым не дается математика. Специалисты предлагают «комплексное вмешательство», включая медикаментозное. Новость вызвала неоднозначную реакцию, что видно из обсуждений в соцсетях.
В клинике пространственных и математических трудностей, как называют ее на местном телевидении, будет работать команда специалистов по психическому здоровью из Шанхайского детского медцентра и Института психологии и поведенческих наук Шанхайского университета Цзяотун.
Почему школьникам тяжело дается математика
Эксперты сообщили, что коррекция нарушений в обучении будет основана на выводах научных исследований с нейровизуализацией. Ранее они показали, что в способностях к математике важную роль играют пространственные когнитивные функции. В первую очередь это касается геометрии. Как выяснили ученые, проблемы с этим предметом связаны с низкой активностью в теменной коре мозга. А эта область отвечает за анализ пространства и пространственное мышление. Низкая активность сказывается и на успеваемости по алгебре, физике и химии, где тоже требуется решение пространственных задач и воображение в понимании сложных химических реакций, молекулярных структур, магнитных полей и других концепций.
Как будут помогать отстающим в точных науках
Врачи клиники должны будут сначала разобраться в первопричинах проблем ученика, для этого будет проводиться тщательное обследование и диагностика. Если будет подтверждено, что дело в работе организма пациента, ему предложат комплексную терапию — рекомендации по вмешательству, обучение родителей, медикаментозное лечение.
Пациентом может быть как ребенок, так и взрослый, который столкнулся с подобными трудностями. Услуга будет стоить 316 юаней (около 4300 рублей) с пациента, как сообщают в клинике. Однако не уточняется, что будет входить в эту сумму, только первичный прием или все лечение. При этом на октябрь свободных мест уже не осталось.
Что думают об этом сами китайцы
Мнение жителей Китая об открытии такой клиники разделились, в соцсетях новость комментируют и учителя. Старший преподаватель математики Чжан Цзэн, например, поддержал врачей.
Если мы сможем точно определить причины слабых пространственных представлений у учащихся с помощью тщательного медицинского анализа и внести необходимые коррективы, это поможет им в изучении математики.
Его коллега, оставшийся анонимным, наоборот, обеспокоен.
«Существует фундаментальное различие между трудностями в изучении математики и болезнью. Низкой успеваемости по математике способствуют различные факторы, в том числе неэффективные методы, отсутствие интереса и некачественное преподавание, но физиологические факторы здесь ни при чем», — считает другой учитель.
Это не первый случай, когда клиники в Китае предлагают подобные услуги. Например, в этом году в новости попала Пекинская детская больница, где собрались оказывать помощь детям, которые не хотят учиться, считая это проблемами психического здоровья.