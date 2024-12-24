В Китае банкир раскритиковал сына за выбор девушки и сам женился на ней

Поведение Лю Ляньгэ в публикации называют аморальным (morally corrupt). Банкира критиковали за то, что он был несколько раз женат и заводил многочисленные романы на стороне. Брак с бывшей девушкой сына для него четвертый по счету. В SCMP отметили, что с каждым разом его невесты становились моложе и красивее. Во время службы Лю Ляньгэ также вызывал к себе в кабинет подчиненных женщин для «разговора по душам».