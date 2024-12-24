В Китае банкир раскритиковал сына за выбор девушки и сам женился на ней

В Китае банкир Лю Ляньгэ вынудил сына расстаться с возлюбленной и вскоре сам женился на ней. Личная жизнь мужчины оказалась в центре общественного внимания после того, как его приговорили к смертной казни за коррупцию, пишет South China Morning Post (SCMP).
Банкир изначально раскритиковал выбор сына, заявив, что девушка не соответствует статусу их семьи. Через шесть месяцев после расставания с возлюбленной сын Лю Ляньгэ узнал, что отец женился на его бывшей избраннице. Это известие спровоцировало у молодого человека депрессию.
Поведение Лю Ляньгэ в публикации называют аморальным (morally corrupt). Банкира критиковали за то, что он был несколько раз женат и заводил многочисленные романы на стороне. Брак с бывшей девушкой сына для него четвертый по счету. В SCMP отметили, что с каждым разом его невесты становились моложе и красивее. Во время службы Лю Ляньгэ также вызывал к себе в кабинет подчиненных женщин для «разговора по душам».
Лю Люньгэ — экс-председатель правления и секретарь партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая). О том, что его приговорили к казни, стало известно в ноябре. Кроме того, Народный суд промежуточной инстанции города Цзинань провинции Шаньдун постановил конфисковать все личное имущество банкира и лишить его всех политических прав. Казнь отложили на два года, это значит, что Лю Ляньгэ может избежать смертельного наказания, если в течение двух лет не совершит новых преступлений. В таком случае казнь заменят пожизненным заключением.