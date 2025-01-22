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В Киргизии запретили носить закрывающую лицо одежду

Запрет касается общественных мест.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты / Здоровье

Садыр Жапаров, президент Кыргызстана, подписал закон, согласно которому гражданам запрещается появляться в общественных местах в одежде, закрывающей лицо. Указ представлен на сайте главы республики.

Исключением является одежда, связанная с трудовой и служебной деятельностью или закрывающей лицо по медицинским показаниям.

Кроме того, согласно официальному документу, в Кыргызстане запрещается навязывание веры, проведение религиозных обрядов, собраний и иных мероприятий в домах престарелых, исправительных учреждениях или следственных изоляторах и воинских частях.

Также закон запрещает распространение религиозной литературы и прочих материалов путем обхода жилых помещений, в общественных местах, государственных и муниципальных организациях, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, кроме объектов религиозного назначения.

Создание политических партий на религиозной основе также запрещено. Помимо прочего, президент внес изменения в закон о статусе депутатов. В частности, в документе указано, что госслужба несовместима с религиозной деятельностью.

За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов (22,8 тысячи рублей).

По словам Жапарова, в последнее время участились случаи распространения радикальных материалов и книг, которые пропагандируют неправильные течения, поэтому было необходимо принять соответствующие меры.

Ранее в Кыргызстане изменили правила регистрации россиян.