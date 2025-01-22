В Киргизии запретили носить закрывающую лицо одежду

Садыр Жапаров, президент Кыргызстана, подписал закон, согласно которому гражданам запрещается появляться в общественных местах в одежде, закрывающей лицо. Указ представлен на сайте главы республики.
Исключением является одежда, связанная с трудовой и служебной деятельностью или закрывающей лицо по медицинским показаниям.
Кроме того, согласно официальному документу, в Кыргызстане запрещается навязывание веры, проведение религиозных обрядов, собраний и иных мероприятий в домах престарелых, исправительных учреждениях или следственных изоляторах и воинских частях.
Также закон запрещает распространение религиозной литературы и прочих материалов путем обхода жилых помещений, в общественных местах, государственных и муниципальных организациях, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, кроме объектов религиозного назначения.
Создание политических партий на религиозной основе также запрещено. Помимо прочего, президент внес изменения в закон о статусе депутатов. В частности, в документе указано, что госслужба несовместима с религиозной деятельностью.
За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов (22,8 тысячи рублей).
По словам Жапарова, в последнее время участились случаи распространения радикальных материалов и книг, которые пропагандируют неправильные течения, поэтому было необходимо принять соответствующие меры.
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