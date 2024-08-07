В кинотеатрах показали 73-минутную подборку видео о котах

3 августа 2024 года в Америке стартовал фестиваль Cat Video Fest. В его рамках более, чем в ста кинотеатрах, показали 73-минутную нарезку забавных видеороликов с котами. Сообщается, что это помогло собрать около $280 000 (~ 246 млн рублей) для местных приютов и благотворительных организаций.
Впервые Cat Video Fest прошел в художественном центре Миннеаполиса Walker Art Center в 2016 году. Его создатель Уилл Брейден считает, что, показ клипов, на которые он заранее получает разрешения от создателей контента, помогает без затрат собрать средства, необходимые для поддержания работы американских приютов.
Это моя работа на полную ставку. На моих визитках написано, что я смотрю видео с кошками. Но, скажу честно, что моя жена, работающая учительница начальных классов в государственной школе, зарабатывает в год чуть больше меня.
Известно, что Брейден окончил Сиэтлский институт кинематографии в 2006 году, выпустив в этом же году забавную, но при этом экзистенциальную серию короткометражных фильмов «Анри» о «французском коте в депрессии».
Кристина Корчанова