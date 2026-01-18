В Киевской области ввели экстренные отключения света

Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что у Киева есть лишь примерно половина необходимого ему объема электроэнергии. Город, по словам Кличко, столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года. Мэр призвал жителей Киева покинуть город, если у них есть такая возможность, чтобы снизить нагрузку на его инфраструктуру.