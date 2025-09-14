Между президентом Финляндии Александром Стуббом и бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве произошла стычка во время обсуждения российских замороженных активов и гарантий безопасности для Украины.
Как сообщает финское издание Iltalehti, разногласия возникли после того, как финский лидер напомнил о выходе Великобритании из состава Евросоюза во время обсуждения перспективы вступления Украины в объединение.
Джонсон в ответ отметил, что Финляндия также не сразу стала страной-участницей ЕС. Кроме того, британский политик упрекнул Стубба в бездействии в «коалиции желающих».
В частности, Джонсон задался вопросом, почему «коалиция желающих» не только не направляет свои вооруженные силы на территорию Украины, но и предоставляет России в данном вопросе «право вето».
Как уточняет издание, стороны в ходе перепалки ни к чему конкретному не пришли. Во встрече также принимали участие спецпосланник США Кит Келлог и глава американского Минфина Скотт Бессент.
Стубб в последнее время находится в центре внимания мировой прессы из-за своих неоднозначных высказываний. Так, в начале сентября он заявил, что Финляндия одержала победу в войне с СССР (1941−1944).
«Мы все еще чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость», — говорил он.
В ответ зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал слова финского лидера подсказкой для украинских властей о том, как надо будет объяснять грядущую «победу».
Финляндия победила СССР в войне, сказал Стубб. Ну, эти победы прекрасно видны на карте утраченных Финляндией территорий. Это, очевидно, является подсказкой для наркоманского клоуна в Киеве относительно того, как объяснить грядущую «победу».
Джонсон занимал пост премьера Великобритании в течение трех лет и был вынужден уйти на фоне скандала из-за участия в вечеринках на Даунинг-стрит, где сам экс-премьер, так и другие британские чиновники позволяли себе крайне развратное поведение, что вызвало волну негодования на Туманном Альбионе.