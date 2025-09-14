В Киеве состоялась публичная перепалка между Стуббом и Джонсоном

Джонсон занимал пост премьера Великобритании в течение трех лет и был вынужден уйти на фоне скандала из-за участия в вечеринках на Даунинг-стрит, где сам экс-премьер, так и другие британские чиновники позволяли себе крайне развратное поведение, что вызвало волну негодования на Туманном Альбионе.