Киев вернул бы территории, если бы Россию не поддержала Корейская народная демократическая республика (КНДР). Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.