В Киеве нахамили Орбану после обещания не посылать деньги Украине

Ранее Орбан в соцсети X написал, что на Украине была выявлена мафиозная сеть со связями с Владимиром Зеленским. Он обвинил Евросоюз в том, что он хочет направить средства европейских налогоплательщиков в хаос на Украине, и обещал не посылать венгерские деньги Украине. После этого скандала, добавил он, Будапешт не поддастся на шантаж Зеленского.