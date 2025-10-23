В КГБ заявили, что Евросоюз может готовить бойцов для вторжения в Белоруссию

«Реальный боевой опыт радикалы получают в зоне боевых действий на Украине, в том числе при проведении диверсионных акций и операций с использованием беспилотников. В рядах незаконных вооруженных формирований на территории Украины прошли боевую подготовку в общей сложности свыше одной тысячи радикалов из числа белорусских граждан, большинство из которых в настоящее время находятся в странах Евросоюза, прежде всего в Польше и Литве», — заявил Теребов.