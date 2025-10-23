В КГБ заявили, что Евросоюз может готовить бойцов для вторжения в Белоруссию

Сергей Теребов заявил об этом во время визита в Душанбе в ходе Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму. Речь может идти о создании за рубежом группировки до 15 тысяч человек, подготовленной по стандартам НАТО.
«В том числе путем создания собственной так называемой Белорусской освободительной армии на территории Евросоюза. По замыслам оппонентов власти, она должна быть сформирована по стандартам НАТО и состоять из трех бригад общей численностью от 9 до 15 тысяч человек», — заявил чиновник.
По словам Теребова, ее основными участниками станут нелегальные военные отряды, действующие на территории Украины, Польши и Литвы. В их составе есть граждане Белоруссии, которых готовят по стандартам НАТО бывшие и действующие военнослужащие из западных стран и Украины. Подготовка проходит якобы под видом спортивных сборов и тренировок, а целью является вторжение в Белоруссию.
По мнению белорусского чиновника, в обучение могут быть включены «использование БПЛА, тактику одиночных и групповых боевых действий в городских условиях, штурм зданий, подготовку к диверсиям и изготовление самодельных взрывных устройств». Также в ходе тренировок могут быть задействованы стрелковое оружие и боевые дроны, а действия отрабатываются на макетах белорусских объектов.
По словам Теребова, вербовка новых участников происходит на Украине, в Польше, Чехии и странах Прибалтики. Потенциальных бойцов проверяют польские и украинские спецслужбы. Для этого используется полный набор спецслужбенных методов. Наблюдение за этими людьми ведёт контрразведка СБУ, а руководство и координацию их действий осуществляет Главное управление разведки Минобороны Украины. Слова белорусского чиновника приводит EADaily.
«Реальный боевой опыт радикалы получают в зоне боевых действий на Украине, в том числе при проведении диверсионных акций и операций с использованием беспилотников. В рядах незаконных вооруженных формирований на территории Украины прошли боевую подготовку в общей сложности свыше одной тысячи радикалов из числа белорусских граждан, большинство из которых в настоящее время находятся в странах Евросоюза, прежде всего в Польше и Литве», — заявил Теребов.
Кроме того, чиновник отметил, что боевики как в частном порядке, так и публично говорят о намерении использовать полученный опыт в Белоруссии для совершения диверсий и терактов, а также для насильственной смены власти.
