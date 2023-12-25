В КФУ назвали слова года, их оказалось сразу два

Филологи Казанского федерального университета (КФУ) заявили, что в русскоязычных поисковых сервисах в 2023 году больше всего выросли упоминания аббревиатур ИИ и ChatGPT. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на лингвистов.

Специалисты отметили, что компромиссным собирательным понятием для этих аббревиатур стала «нейросеть» — именно это слово экспертный совет Института русского языка имени Пушкина назвал главным словом 2023 года. Объективным критерием выбора выступала упоминаемость в СМИ и частотность в речи.

«Подводя “лингвистические” итоги года, филологи КФУ проанализировали рост запросов в основных русскоязычных поисковых сервисах и пришли к выводу, что чаще всего пользователи искали аббревиатуры ИИ, а также ChatGPT», — подчеркнул доцент кафедры русского языка как иностранного института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Тимур Галеев.

Лингвист отметил, что искусственный интеллект (ИИ) знаком носителям языка давно, однако в 2023 году он вызвал настоящий ажиотаж в обществе. Второе слово, по мнению эксперта, пробудило особенный интерес в образовательной среде.

В то же время Галеев отметил, что название чат-бота ChatGPT и аббревиатуру ИИ словами года назвать сложно. В связи с этим Институт русского языка им. Пушкина и наградил этим статусом «нейросеть».

«С одной стороны, некое компромиссное собирательное понятие, которое отражает существующие тенденции, а с другой — результат умелого переноса иностранного термина на русский язык», — подытожил эксперт.

Незадолго до этого Оксфордский словарь английского языка назвал главным словом 2023 года слово rizz («ризз») — разговорное существительное, означающее «стиль», «обаяние» или «привлекательность».