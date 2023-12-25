В КФУ назвали слова года, их оказалось сразу два
Современные технологии заняли пьедестал почета, по мнению лингвистов.
Современные технологии заняли пьедестал почета, по мнению лингвистов.
Филологи Казанского федерального университета (КФУ) заявили, что в русскоязычных поисковых сервисах в 2023 году больше всего выросли упоминания аббревиатур ИИ и ChatGPT. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на лингвистов.
Специалисты отметили, что компромиссным собирательным понятием для этих аббревиатур стала «нейросеть» — именно это слово экспертный совет Института русского языка имени Пушкина назвал главным словом 2023 года. Объективным критерием выбора выступала упоминаемость в СМИ и частотность в речи.
«Подводя “лингвистические” итоги года, филологи КФУ проанализировали рост запросов в основных русскоязычных поисковых сервисах и пришли к выводу, что чаще всего пользователи искали аббревиатуры ИИ, а также ChatGPT», — подчеркнул доцент кафедры русского языка как иностранного института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Тимур Галеев.
Лингвист отметил, что искусственный интеллект (ИИ) знаком носителям языка давно, однако в 2023 году он вызвал настоящий ажиотаж в обществе. Второе слово, по мнению эксперта, пробудило особенный интерес в образовательной среде.
В то же время Галеев отметил, что название чат-бота ChatGPT и аббревиатуру ИИ словами года назвать сложно. В связи с этим Институт русского языка им. Пушкина и наградил этим статусом «нейросеть».
«С одной стороны, некое компромиссное собирательное понятие, которое отражает существующие тенденции, а с другой — результат умелого переноса иностранного термина на русский язык», — подытожил эксперт.
Незадолго до этого Оксфордский словарь английского языка назвал главным словом 2023 года слово rizz («ризз») — разговорное существительное, означающее «стиль», «обаяние» или «привлекательность».