В Кении самолет врезался в жирафа

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Самолет с американскими туристами столкнулся с жирафом при приземлении в заповеднике на севере Кении, сообщило в пятницу местное интернет-издание KahawaTungu.
Пилот и пятеро пассажиров одномоторного воздушного судна не пострадали, но жираф был насмерть изрублен винтом.
«Когда он (пилот — ред.) вел самолёт по взлетно-посадочной полосе, из кустов выбежали два жирафа и пересекли траекторию приземления самолёта, вследствие чего произошло столкновение», — пишет издание.
Второму жирафу удалось пересечь полосу и убежать При этом у самолета сломался винт. Расследованием инцидента занимаются полиция и управление гражданской авиации Кении.