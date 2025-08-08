Популярные темы
В Кении самолет врезался в жирафа

На севере Кении самолет с туристами из США врезался в жирафа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Самолет с американскими туристами столкнулся с жирафом при приземлении в заповеднике на севере Кении, сообщило в пятницу местное интернет-издание KahawaTungu.

Пилот и пятеро пассажиров одномоторного воздушного судна не пострадали, но жираф был насмерть изрублен винтом.

«Когда он (пилот — ред.) вел самолёт по взлетно-посадочной полосе, из кустов выбежали два жирафа и пересекли траекторию приземления самолёта, вследствие чего произошло столкновение», — пишет издание.

Второму жирафу удалось пересечь полосу и убежать При этом у самолета сломался винт. Расследованием инцидента занимаются полиция и управление гражданской авиации Кении.