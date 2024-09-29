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В Кемеровской области смелая лиса напугала людей

Она периодически выходит на трассу под Прокопьевском. Одному из водителей удалось сделать фото животного. Он опубликовал снимок в Сети.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Как пишет «Сiбдепо», автор рассказал, что эта лиса слишком часто появляется на дороге и совсем не боится людей. По его мнению, хищницу нужно всерьез опасаться, так как такой бесстрашной, скорее всего, лисицу сделала опасная болезнь — бешенство.

Фото вызвало бурное обсуждение. Один из интернет-пользователей рассказал, что возле этой трассы часто видят двух лис, они там охотятся на мышей. Кроме того, хищников подкармливают водители. В связи с этим лисы и перестали бояться людей, отметил комментатор.

Ветеринары ранее неоднократно предупреждали жителей Кузбасса, что слишком ласковое поведение диких животных может быть одним из признаков бешенства.

Ранее в Москве заметили дикого лисенка. Местные жители тогда предположили, что он пришел в город от голода или из-за болезни в надежде на помощь.