В Кемеровской области смелая лиса напугала людей

Как пишет «Сiбдепо», автор рассказал, что эта лиса слишком часто появляется на дороге и совсем не боится людей. По его мнению, хищницу нужно всерьез опасаться, так как такой бесстрашной, скорее всего, лисицу сделала опасная болезнь — бешенство.