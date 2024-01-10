В Кембриджском университете обнаружены росписи XVI века

Строители, работающие на крыше Кембриджского университета (Великобритания), обнаружили редкие средневековые настенные росписи, которые были спрятаны от глаз более 300 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Три коронованных мотива, изображающих красную ланкастерскую розу, опускную решетку и, вероятно, лилию, были найдены в Первом дворе, при этом здание датируется XV веком, а картины, скорее всего, относятся к началу XVI века. Они прославляли покровителя Колледжа Христа того времени.

Специалисты считают, что красная роза была символом одного из двух враждующих домов во время Войны Алой и Белой розы. Лилия обозначает английских королей, считавших себя королями Франции, а опускная решетка — семью Бофорт, пострадавшую во время битвы.

Настенные росписи были дешевым и одноразовым способом украшений стен, поэтому их редко намеренно сохраняли. Однако найденные картины остались в хорошем состоянии, так как располагались на крыше здания. Известно, что колледж получил консультацию специалистов, как защитить произведения искусства во время проходящих сейчас и будущих реставрационных работ. После завершения все будет снова спрятано под слоем штукатурки. Некоторые ученые говорят, что, возможно, кто-то снова обнаружит картины через 300 лет.

Ранее в Гватемале была обнаружена самая точная астрономическая карта Древнего мира.

Анна Морозова