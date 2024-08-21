В Кембриджском фруктовом саду обнаружена редкая моль

В Кембриджском фруктовом саду обитает более 200 видов беспозвоночных, 14 из которых считаются редкими в национальном масштабе, в том числе восемь жуков, две пчелы и пять мотыльков. Им нравится множество фруктовых деревьев и лугов с полевыми цветами.