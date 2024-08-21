В Кембриджском фруктовом саду обнаружена редкая моль

Сотрудники Фруктового сада при Университете Кембриджа (Англия) обнаружили моль, которая оказалась настолько редкого вида (Catocala sponsa), что специалисты никогда ее не видели. Об этом пишет The Guardian.
Catocala sponsa — крупная моль, имеющая темно-малиновые крылья. Во время опасности насекомое поднимает их, демонстрируя свои ярко-малиновые подкрылья.
Эксперты считают, что Catocala sponsa является мигрантом с европейского континента. Однако они надеются, что вскоре моль размножится в саду Англии.
В Кембриджском фруктовом саду обитает более 200 видов беспозвоночных, 14 из которых считаются редкими в национальном масштабе, в том числе восемь жуков, две пчелы и пять мотыльков. Им нравится множество фруктовых деревьев и лугов с полевыми цветами.
Сейчас сотрудники фруктового сада и неравнодушные граждане Англии борются с планами правительства по строительству автобусной дороги. Дело в том, что она разделит Кембриджский сад на две части, что разрушит его хрупкую экосистему.
Участники кампании против строительства говорят, что вместо отдельной автобусной развязки можно расширить существующую дорогу.
Ранее ученые описали новый вид пауков.