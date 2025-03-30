В Кембридж вернули стрелку часов, украденную 90 лет назад

Часовая стрелка часов Кембриджского университета, пропавшая почти столетие назад, наконец-то вернулась на свое законное место. Как сообщает The Guardian, ее передала дочь похитителя, обнаружившая необычное наследство после смерти отца.
Оказалось, что в 1930-х годах стрелку похитил студент Гонвилл-энд-Кизского колледжа Джеффри Хантер Бейкер. Вместе с другом он ночью пробрался к часам, аккуратно снял детали и заменил их картонными копиями. Руководство университета заменило стрелки, но виновники дерзкой студенческой шутки оставались неизвестными почти 90 лет.
Личность одного из похитителей была раскрыта, когда его дочь, Трикси Бейкер, унаследовала стрелку и решила вернуть ее в университет. Теперь исторический артефакт займет место в архиве Кембриджа, где хранятся другие свидетельства розыгрышей студентов, которых здесь называют «лохматыми».
«Хотя мы не поощряем подобные выходки, изучение их — часть долгой и богатой истории колледжа. Я рад, что спустя столько лет всё раскрылось и никто не пострадал», — прокомментировал ситуацию архивариус Кембриджа Джеймс Кокс.
Джеффри Бейкер учился в Кембридже с 1934 по 1937 год, изучая современные языки. Оказалось, что его проделка стала одной из самых долгоживущих университетских легенд, на разгадку которой ушло почти столетие.
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