В Кембридж вернули стрелку часов, украденную 90 лет назад

Личность одного из похитителей была раскрыта, когда его дочь, Трикси Бейкер, унаследовала стрелку и решила вернуть ее в университет. Теперь исторический артефакт займет место в архиве Кембриджа, где хранятся другие свидетельства розыгрышей студентов, которых здесь называют «лохматыми».