В Казахстане выясняют природу таинственных НЛО

В ночь с 5 на 6 июня жители Центрального и Северного Казахстана, включая Астану, Караганду, Павлодар и Костанай, наблюдали в небе яркое световое явление. По небу чередой неслись светящиеся объекты, сеть полна видеосюжетов на эту тему. Люди делились версиями о причинах возникновения этих НЛО. По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, речь может идти о входе в атмосферу одного из космических объектов, ранее находившихся на орбите.
Под «подозрением» оказались разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E, ступень ракеты Zhuque-2 Enhanced, запущенной 17 мая компанией LandSpace, спутник STARLINK-1631 (SpaceX), разгонный блок японской ракеты H-2A R/B. Минцифры сообщает, что отсутствуют подтверждённые данные о падении каких-либо фрагментов на территории Казахстана или о нанесении ущерба. Поэтому явление, скорее всего, представляет собой зрелищный, но безопасный процесс.