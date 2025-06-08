В Казахстане выясняют природу таинственных НЛО

В ночь с 5 на 6 июня жители Центрального и Северного Казахстана, включая Астану, Караганду, Павлодар и Костанай, наблюдали в небе яркое световое явление. По небу чередой неслись светящиеся объекты, сеть полна видеосюжетов на эту тему. Люди делились версиями о причинах возникновения этих НЛО. По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, речь может идти о входе в атмосферу одного из космических объектов, ранее находившихся на орбите.