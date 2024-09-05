В Казахстане нашли загадочные курганы «с усами». Что это и как выглядит

В Средние века среди проживавших на территории нынешнего Казахстана были как кочевые, так и оседлые народы. Например, на юго-востоке процветал город Тараз, который считался одной из важных остановок на Шелковом пути. В числе самых известных кочевых народов — монголы, захватившие регион в XIII веке. Найденные курганы, скорее всего, возвели еще до монгольского завоевания, они могли принадлежать кочевникам.