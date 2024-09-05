В Казахстане нашли загадочные курганы «с усами». Что это и как выглядит

В Казахстане обнаружили десять курганов, которые, вероятно, относятся к Средним векам. Три из них называют курганами «с усами», об этом в беседе с Live Science рассказал Жанболат Утубаев из Института археологии имени А. Х. Маргулана. Он возглавлял команду ученых, проводивших раскопки в Улытауском районе.
По его словам, через курганы с «усами» проходят каменные гряды. Подобные захоронения были распространены в 600−1500 годах н. э. на территории современного Казахстана. Например, только в центральной части страны было найдено около 400 таких могил. Диаметр этих курганов — от 3 до 15 м.
В Средние века среди проживавших на территории нынешнего Казахстана были как кочевые, так и оседлые народы. Например, на юго-востоке процветал город Тараз, который считался одной из важных остановок на Шелковом пути. В числе самых известных кочевых народов — монголы, захватившие регион в XIII веке. Найденные курганы, скорее всего, возвели еще до монгольского завоевания, они могли принадлежать кочевникам.
Ранее сообщалось о находках, сделанных в ходе раскопок в Новосибирской области. Там ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН и Новосибирского государственного университета изучили курган саргатской культуры (относится к культурам скифского круга) раннего железного века. Место проведения раскопок назвали «элитным домом мертвых», потому что здесь сохранилось много неразграбленных могил, указаний на погребальный обряд и сопроводительный инвентарь.