В Казахстане бездомную кошку поселили в отдельной квартире

Кошка Мария, она же Маня раньше была бездомной и жила в подъезде одного из ЖК в Актау (Казахстан). Теперь она не просто домашняя, а еще и имеет собственную жилплощадь. Об этом пишет Zakon.kz.
Ранее на территории ЖК проживали шесть кошек. Жильцы построили животным комфортные домики, кормили их, возили к ветеринару и обрабатывали от паразитов. Однако некоторых людей не устраивало, что хвостатые иногда заходили в подъезды.
Жильцы подали жалобу в объединение собственников имущества, после чего кошек увезли в неизвестном направлении. Через несколько дней двух нашли мертвыми, а спустя еще два месяца живых животных обнаружили в соседнем микрорайоне. Среди них была Маня, которой и решил помочь актаусец Александр.
У мужчины дома живут два кота, поэтому привести еще какое-то животное с улицы он не мог. В итоге Александр разместил кошку в однокомнатной квартире, предоставив животному все удобства. Теперь хвостатая гуляет на балконе, спит на своей кровати. Кураторы регулярно навещают и кормят ее.
В соседнем микрорайоне остается еще одна выжившая кошка Локи. Когда-то ее на улицу выбросили бывшие жильцы ЖК, и она пять лет у подъезда ждала своих хозяев. Местные жители даже называли ее Хатико.
По словам Александра, все это время люди просто перешагивали через животное, не замечали ее. Сам мужчина говорит, что не может до бесконечности собирать всех бездомных хвостатых и предоставлять им жилье. «Я хочу, чтобы из этих полутора тысяч квартир, а это почти семь тысяч человек, нашелся бы тот, кто возьмет ее к себе домой. Я всех кошек не могу спасать, я хочу, чтобы кто-то тоже начинал что-то делать сам. Каждый должен начинать с себя, спросить — а что я сегодня сделал хорошего и доброго, чтобы, как говорится, и умирать было не страшно», — комментирует мужчина.
Сколько Маня проживет в отдельной квартире, Александр не знает. Возможно, он заберет ее к себе домой.
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