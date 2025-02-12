В Казахстане бездомную кошку поселили в отдельной квартире

По словам Александра, все это время люди просто перешагивали через животное, не замечали ее. Сам мужчина говорит, что не может до бесконечности собирать всех бездомных хвостатых и предоставлять им жилье. «Я хочу, чтобы из этих полутора тысяч квартир, а это почти семь тысяч человек, нашелся бы тот, кто возьмет ее к себе домой. Я всех кошек не могу спасать, я хочу, чтобы кто-то тоже начинал что-то делать сам. Каждый должен начинать с себя, спросить — а что я сегодня сделал хорошего и доброго, чтобы, как говорится, и умирать было не страшно», — комментирует мужчина.