В Карловых Варах объявили победителей кинофестиваля

«Победителем 59-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах стал документальный фильм словацкого режиссера Миро Ремо “Я бы лучше умер в глуши”, повествующий о двух постоянно ссорящихся братьях-близнецах, живущих странным образом на заброшенной ферме вдали от цивилизации. Специальный приз жюри получил фильм иранского режиссёра и сценариста Сохейля Беджраги “Несправедливость”, который рассказывает о девушке, мечтающей посвятить себя пению. Приз зрительских симпатий получил документальный фильм “Это нужно оформить”, посвященный скончавшемуся в июне чешскому актеру Иржи Бартошке, который в течение трех десятилетий был президентом карловарского кинофестиваля», — говорится в сообщении.