В Карловых Варах объявили победителей кинофестиваля

«Победителем 59-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах стал документальный фильм словацкого режиссера Миро Ремо “Я бы лучше умер в глуши”, повествующий о двух постоянно ссорящихся братьях-близнецах, живущих странным образом на заброшенной ферме вдали от цивилизации. Специальный приз жюри получил фильм иранского режиссёра и сценариста Сохейля Беджраги “Несправедливость”, который рассказывает о девушке, мечтающей посвятить себя пению. Приз зрительских симпатий получил документальный фильм “Это нужно оформить”, посвященный скончавшемуся в июне чешскому актеру Иржи Бартошке, который в течение трех десятилетий был президентом карловарского кинофестиваля», — говорится в сообщении.
Специальные призы за многолетний вклад в развитие кинематографии получили в субботу шведский актёр Стеллан Скарсгард и чешский видеомонтажер Иржи Брожек. В предыдущие дни этой награды были удостоены актеры Питер Сарсгаард и Дакота Джонсон из США и Вики Крипс из Люксембурга.
Премия за лучшую режиссуру была присуждена сразу двум фильмам, представляющим противоположные подходы к ремеслу. По мнению жюри, французский режиссёр Натан Амброзиони в своей драме «Ради любви» демонстрирует зрелость, сострадание и утончённость, нехарактерные для его возраста. В свою очередь, литовский режиссёр Витаутас Каткус в полной мере использует творческую свободу, которую может позволить себе режиссёр, в своём дебютном полнометражном фильме «Пришелец».
Норвежская актриса Пия Тьельта за роль в фильме «Не называй меня мамой» получила приз за лучшую женскую роль. Алекс Брендемюль получил приз за лучшую мужскую роль — отца молодой женщины, ставшей жертвой сексуального насилия, в испанском фильме «Когда река становится морем».
В конкурсной секции Proxima главный приз достался бангладешскому фильму «Песчаный город» режиссёра Махде Хасан. Специальный приз жюри конкурса Proxima получила картина «Карты исчезнувших», в которой колумбийский режиссёр Федерико Атехортуа Артеага показывает циничную экономику Латинской Америки, построенную на страданиях, смерти и исчезновении людей.
На кинофестивале было представлено в общей сложности более 130 художественных, документальных и короткометражных фильмов.