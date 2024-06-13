В Карелии археологи обнаружили средневековый некрополь под сгоревшим храмом

Археологи отмечают, что особый интерес представляют собой погребения XVII—XVIII вв. , так как в них сохранились большие количества органических остатков, чей анализ позволит ученым раскрыть условия жизни, состояние здоровья, рацион и физические нагрузки, характерные для жителей Карелии в эту эпоху. В свою очередь, анализ украшений и других артефактов из более ранних эпох поможет ученым понять, как менялась культура и этнический состав Карелии и Кондопоги с течением времени, подытожили академик Макаров и его коллеги.