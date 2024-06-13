В Карелии археологи обнаружили средневековый некрополь под сгоревшим храмом

ТАСС, 13 июня. Археологи обнаружили на территории сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге пока самый крупный в регионе неповрежденный некрополь, где были захоронены останки людей, живших в
«Погребения под Успенской церковью — это первый средневековый некрополь Русского Севера, выявленный на “церковном месте”, под деревянной церковной постройкой Нового времени. Ранее на огромных территориях в бассейне Онежского озера археологам было известно лишь несколько могильников и одиночных погребений
Как отмечает академик Макаров, открытие было неожиданным образом совершено во время спасательных раскопок, которые специалисты ИА РАН проводили на территории Успенской церкви, сгоревшей в августе 2018 года в результате акта вандализма. До этой трагедии храм, сооруженный в 1774 году на берегу Онежского озера, был одним из самых выдающихся и известных в России памятников деревянного зодчества.
В рамках проекта по реставрации сгоревшего храма археологи с 2019 года проводят спасательные раскопки. В ходе раскопок ученые обнаружили под Успенской церковью ранее неизвестный слой, чье последующее изучение указало на присутствие обширного некрополя в окрестностях сгоревшего храма, на территории которого ученые обнаружили останки более шести десятков жителей средневековой Карелии.
Часть из этих захоронений, как показали раскопки, относится к периоду
Археологи отмечают, что особый интерес представляют собой погребения