В Каппадокии нашли необычный некрополь. Чем уникально открытие

Особенность некрополя в необычном типе захоронения, который никогда здесь ранее не встречался. Археологическая находка была сделала во время раскопок на старом шоссе, соединяющем города Гереме и Ортахисар. Транспорт здесь не ходит с 2022 года. В муниципалитете Гереме находится национальный археологический парк, это музей под открытым небом. Считается, что здесь зародилась монастырская система образования. Глава Каппадокии Бирол Инджеджикоз заявил, что результаты раскопок в музее под открытым небом Гереме изменят облик этого региона, в 2025 году территория будет спроектирована как археопарк с включением в него новых находок.