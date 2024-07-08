В Каппадокии нашли необычный некрополь. Чем уникально открытие

В Каппадокии (туристический регион в центральной части Турции, где сосредоточено множество пещерных храмов византийского времени) найден беспрецедентный некрополь, сообщило издание Anatolian Archaeology и показало фото с места находки в социальных сетях.
Особенность некрополя в необычном типе захоронения, который никогда здесь ранее не встречался. Археологическая находка была сделала во время раскопок на старом шоссе, соединяющем города Гереме и Ортахисар. Транспорт здесь не ходит с 2022 года. В муниципалитете Гереме находится национальный археологический парк, это музей под открытым небом. Считается, что здесь зародилась монастырская система образования. Глава Каппадокии Бирол Инджеджикоз заявил, что результаты раскопок в музее под открытым небом Гереме изменят облик этого региона, в 2025 году территория будет спроектирована как археопарк с включением в него новых находок.
Как пояснил суть открытия специализированный портал Аrkeonews, могилы встречаются во всех пещерных церквях Каппадокии. Это овальные ямы, вырытые в полу и стенах церквей для захоронения умерших. Могилы часто были частью первоначального дизайна церкви. В таких случаях в стене вырезалось арочное углубление (акросолий) для тела усопшего.
Большинство могил традиционно были высечены в полу после завершения строительства церкви. Иногда геологический ландшафт требовал, чтобы могилы находились за пределами церкви. Например, погребальная часовня Карабулут Килисе была создана в виде уникальной трубы, поэтому могилы находятся вокруг внешней стороны сооружения. Находка перед церковью Токалы в Каппадокии, сделанная сейчас, впервые продемонстрировала ученым некрополь без высеченных в скалах могил.
Церковь Токалы — огромный храм, высеченный в скале недалеко от музея под открытым небом Гереме. Благодаря своим огромным размерам, впечатляющей подземной часовне и фрескам IX века, на которых изображена жизнь Христа, он считается более примечательным, чем многочисленные другие резные церкви в окрестностях.
Дорога, соединяющая города Ортахисар и Гереме, построенная в 1956 году, была закрыта два года назад, когда в эксплуатацию ввели новую трассу. Раскопки, начатые на старой дороге, продолжаются. В дальнейшем все найденные объекты станут частью музея под открытым небом.
Недавно в Ингушетии обнаружили склепы и мельницы на территории Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. В селе Фуртоуг нашли две речные мельницы и четыре подземных склепа, которые ранее не были учтены. Подземные склепы, содержали в себе костные останки. Из религиозных соображений они были засыпаны землей местными жителями. Теперь их необходимо включить в перечень выявленных объектов культурного наследия республики для обеспечения сохранности.