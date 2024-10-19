В Канзас-Сити откроют музей барбекю

Самая популярная еда в США — наверное, барбекю. Мясо, приготовленное на гриле, подается в кафе и ресторанах, и давно стало синонимом воскресного обеда для всей семьи или компании друзей. Сцены с барбекю можно увидеть во множестве американских фильмов или сериалов.
Скоро это блюдо и культ вокруг него получит достойное осмысление — по крайней мере, на это надеются организаторы нового музея, который скоро откроется в Канзас-Сити, штат Миссури. Площадь нового музея — 400 м², а открытие запланировано на весну 2025 года.
«У каждого есть свое мнение про то, как готовить барбекю, — говорит основатель музея Джонатан Бендер в интервью CNN, — Даже если вы пробовали это блюдо только в двух ресторанах, вы уже знаете, где было вкуснее».
Джонатан не новичок в вопросах барбекю: он снял документальный фильм о блюде «Подпаленная легенда» и уже 15 лет входит в жюри национального конкурса по изготовлению блюда American Royal World Series of Barbecue, который тоже проводится в Канзас-Сити.
Музей не ответит на вопрос, где вкуснее, но расскажет о традициях, связанных с блюдом, а также о региональных особенностях: как барбекю готовят в Техасе, Оклахоме и других штатах. В зависимости от местности меняется само мясо, специи, дерево для углей, метод приготовления, соус для подачи — в общем, практически все.
Разумеется, в музее будет большой сувенирный магазин, где можно купить самые разные соусы, приправы и другие связанные с барбекю вещи. На первом этаже музея, разумеется, будет ресторан — организаторы не сомневаются, что любой посетитель захочет есть после ознакомления с экспозицией.
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