В Канзас-Сити откроют музей барбекю

Музей не ответит на вопрос, где вкуснее, но расскажет о традициях, связанных с блюдом, а также о региональных особенностях: как барбекю готовят в Техасе, Оклахоме и других штатах. В зависимости от местности меняется само мясо, специи, дерево для углей, метод приготовления, соус для подачи — в общем, практически все.