В Канаде выступили против США: мир может справиться и без поддержки Вашингтона

В Канаде выступили против США. Там убеждены, что мир может справиться с вызовами и без поддержки Вашингтона. Эту тему поднял премьер-министр Канады Марк Карни.
«Саммит объединил страны, представляющие три четверти населения мира, две трети мирового ВВП и три четверти мировой торговли, и это без формального участия США», — цитирует в воскресенье Bloomberg высказывания Карни на пресс-конференции в Йоханнесбурге в рамках саммита G20.
Также премьер Канады заявил, что не позволит президенту США Дональду Трампу диктовать свои условия и как-либо влиять на мировую повестку. Но сейчас Карни заявил, что нет общих тем для разговора с лидером Белого дома.
