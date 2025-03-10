В Канаде выпустили ящик с 1461 банкой пива, «чтобы пережить Трампа»

По данным издания, выпуск такого ящика с пивом стал реакцией производителя на введение Трампом тарифов на товары из Канады на уровне 25%. Пивоварня исходила из того, что если потребитель будет употреблять по одной в день, то запасов хватит ровно на четыре года (учтена и «високосная» бутылка).