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В Канаде выпустили ящик с 1461 банкой пива, «чтобы пережить Трампа»

Старейшая в Канаде пивоварня Moosehead Breweries, основанная в 1867 году, выпустила гигантский ящик пива, который вмещает в себя 1 461 банку, «чтобы продержаться весь президентский срок» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Источник: CNW Group/Moosehead Breweries

По данным издания, выпуск такого ящика с пивом стал реакцией производителя на введение Трампом тарифов на товары из Канады на уровне 25%. Пивоварня исходила из того, что если потребитель будет употреблять по одной в день, то запасов хватит ровно на четыре года (учтена и «високосная» бутылка).

«Если начало 2025 года чему-то нас и научило, так это тому, что потребуется решимость, чтобы пережить четыре года политической неопределенности, и что может быть лучше, чем пережить каждый день с настоящим канадским пивом», — цитирует издание директора по маркетингу пивоварни Карен Григг.

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Гигантский ящик пива был назван «Президентским» (Presidential Pack). На сайте пивоварни в разделе с продукцией написано, что он уже распродан. Его стоимость составляла 3,5 тыс. канадских долларов (более 213 тыс. рублей по текущему курсу).

Ранее генеральный директор Moosehead Breweries Эндрю Оланд говорил CTV News о том, что повышение тарифов напрямую повлияет на работу пивоварни. В частности, по его словам, алюминиевые крышки для пива производитель поставляет из США. По оценке Оланда, 20% продукции пивоварня реализовывает именно на американском рынке.

Трамп 1 февраля подписал указ, согласно которому на товары из Канады вводятся пошлины на уровне 25%. Сначала его вступление в силу было отложено на 30 дней, но в начале марта начало действовать. В ответ Канада также ввела соразмерные пошлины на товары из США. Помимо Канады Трамп ввел 25% пошлины на товары из Мексики и 20% — на товары из Китая.