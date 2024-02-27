В Канаде приготовили экзотический обед для астронавтов

Канадское космическое агентство (CSA) представило продукты, которые будут доставлены на борт «Артемиды-2» — первой за 53 года миссии человека на Луну. Она стартует в сентябре 2025 года. Об этом пишет издание Space.
При выборе продуктов для космоса CSA учитывало не только вкусовые предпочтения космонавтов, но и такие факторы, как срок годности, текстура, упаковка, возможность приготовления и простота употребления. Обычно астронавты едят три раза в день, при этом количество потребляемых калорий за день колеблется от 1900 до 3200 в зависимости от пола, веса и индивидуальных потребностей.
Учитывая все факторы, были выбраны следующие продукты: кленовый сироп и печенье с ним, копченый лосось, карри из креветок с рисом, хлопья с клубникой и лавандой.
Ранее ученые создали салат, защищающий астронавтов от потери костной массы.
Анна Морозова