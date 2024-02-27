В Канаде приготовили экзотический обед для астронавтов

При выборе продуктов для космоса CSA учитывало не только вкусовые предпочтения космонавтов, но и такие факторы, как срок годности, текстура, упаковка, возможность приготовления и простота употребления. Обычно астронавты едят три раза в день, при этом количество потребляемых калорий за день колеблется от 1900 до 3200 в зависимости от пола, веса и индивидуальных потребностей.