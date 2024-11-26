В Канаде около 10 млн посылок не были доставлены из-за забастовки почтальонов

«С начала забастовки мы потеряли почти 10 миллионов посылок, и эта цифра будет только расти, поскольку забастовка продолжается, и люди ищут другие места, где можно получить свои посылки. Последствия продолжают ощущаться по всей стране, сильнее всего ударяя по малому бизнесу, благотворительным организациям и отдаленным общинам», — заявил представитель Canada Post.