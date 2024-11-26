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В Канаде около 10 млн посылок не были доставлены из-за забастовки почтальонов

В Канаде почти 10 млн. посылок не дошли до получателей из-за продолжающееся бойкота почтальонов Canada Post. Об этом 25 ноября сообщает телеканал CityNews.

Источник: AP 2024

«С начала забастовки мы потеряли почти 10 миллионов посылок, и эта цифра будет только расти, поскольку забастовка продолжается, и люди ищут другие места, где можно получить свои посылки. Последствия продолжают ощущаться по всей стране, сильнее всего ударяя по малому бизнесу, благотворительным организациям и отдаленным общинам», — заявил представитель Canada Post.

Сотрудники компании предложили повысить рабочим почтовых отделений зарплату на 11,5% в течение четырех лет и дополнительный оплачиваемый отпуск, однако профсоюз почтальонов призвал увеличить заработную плату на 24% за тот же период. Канадский профсоюз почтовых работников (CUPW) также хочет, чтобы штатные работники доставляли посылки по выходным, когда Canada Post предложила нанять больше сотрудников на неполный рабочий день.

Ранее, 6 октября, «Известия» рассказали о новых схемах мошенничества при помощи почты. Злоумышленники претворяются сотрудниками «Почты России» и под предлогом отправки письма просят сообщить код-подтверждение из СМС-сообщения, в котором на самом деле находится пароль для восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах».