В Канаде невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей дарить по $1200

Жительница Канады отменила собственную свадьбу и рассталась с женихом из-за нежелания гостей дарить по $1200. Об этом пишет сайт Unilad.
Девушка по имени Сьюзан решила организовать грандиозную церемонию бракосочетания, на подготовку которой планировала потратить около $60 тыс. Чтобы собрать необходимую сумму, невеста потребовала от каждого из приглашенных гостей подарить ей с женихом $1200.
Организовать пышное торжество молодоженам посоветовал экстрасенс. «Поскольку наша любовь была похожа на сказку, мы хотели устроить экстравагантную пышную свадьбу. Местный экстрасенс порекомендовал нам выбрать самый дорогой вариант», — рассказала Сьюзан.
Впрочем, грандиозным планам пары не было суждено сбыться. Подавляющее большинство родных и друзей отказались выполнить просьбу — подарить им $1200 согласились только восемь человек.
Тогда невеста пришла в ярость и решила не только отменить «эксклюзивную свадьбу», но еще и расстаться с возлюбленным. Сьюзан объявила о своем решении в социальных сетях и заявила, что не считает свое требование к гостям «чем-то особенным».
«Как мы могли провести свадьбу, о которой мечтали, без надлежащего финансирования? Если вы не могли внести свой вклад, то вы не могли быть гостем на нашей “эксклюзивной свадьбе. Это праздник, который бывает раз в жизни”, — заявила она.
Ранее необычный случай также произошел в Китае. Житель провинции Хэбэй решил обойти традицию выкупа невесты (предполагается, что он доказывает готовность жениха к браку). Чтобы попасть в комнату невесты, мужчина не стал выполнять множество шутливых испытаний, а пригласил на свадьбу друга-слесаря, чтобы тот вскрыл дверь, за которой пряталась избранница.