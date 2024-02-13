В Канаде невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей дарить по $1200

«Как мы могли провести свадьбу, о которой мечтали, без надлежащего финансирования? Если вы не могли внести свой вклад, то вы не могли быть гостем на нашей “эксклюзивной свадьбе. Это праздник, который бывает раз в жизни”, — заявила она.