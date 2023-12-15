В Канаде найдены останки тираннозавра с детенышами-динозаврами в желудке
Палеонтологи заглянули в желудок 5-летнего горгозавра.
Палеонтологи заглянули в желудок 5-летнего горгозавра.
Тираннозавриды — это группа плотоядных динозавров, которые доминировали в экосистемах Азии и Северной Америки между 80 и 66 миллионами лет назад. Будучи крупнейшими наземными хищниками, когда-либо существовавшими на Земле, они вырастали из метровых детенышей до гигантских колоссов длиной 12 метров и весом 6000 килограммов.
Разница во внешнем виде говорит о том, что молодые и взрослые особи занимали разные экологические ниши, рассуждают палеонтологи. Но необходимая для охоты на крупных животных сила укуса развивались только на границе между «отрочеством» и взрослой стадией развития тиранозавров. Чем же питались молодые хищники? Пока данных об этом немного.
Узнать больше о способе питания юных тираннозаврид позволил хорошо сохранившийся экземпляр горгозавра (Gorgosaurus libratus), найденный в Канаде. Исследование ископаемых опубликовано в Science Advances.
Возраст особи на момент смерти оценили в 5−7 лет, массу — в 335 килограммов. В его желудке нашли останки двух маленьких травоядных динозавров вида Citipes elegans, похожих на птиц. Вместо того чтобы заглотить добычу целиком, молодой тираннозавр съел только задние конечности — самые мясистые части.
Дальнейшее изучение окаменелостей показало, что оба Citipes elegans были младше года на момент гибели.
Поскольку части двух особей были на разных стадиях переваривания, палеонтологи смогли сделать вывод, что содержимое желудка Gorgosaurus libratus представляет собой два разных приема пищи с интервалом в часы или дни.
Взрослые горгозавры использовали свои массивные черепа и крупные зубы, чтобы ловить крупную добычу, прокусывать кости, соскребать и отрывать плоть с туш.
Однако молодые горгозавры не были приспособлены к охоте на столь крупную добычу. Они были менее массивными, с узкими черепами, острыми зубами и длинными, тонкими задними конечностями. Такое строение тела идеально подходило для поимки и расчленения мелкой и молодой добычи.
Сдвиг в питании, вероятно, начался примерно в возрасте 11 лет, когда черепа и зубы тираннозаврид становились более крепкими.