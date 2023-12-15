В Канаде найдены останки тираннозавра с детенышами-динозаврами в желудке

Тираннозавриды — это группа плотоядных динозавров, которые доминировали в экосистемах Азии и Северной Америки между 80 и 66 миллионами лет назад. Будучи крупнейшими наземными хищниками, когда-либо существовавшими на Земле, они вырастали из метровых детенышей до гигантских колоссов длиной 12 метров и весом 6000 килограммов.

Молодые особи тираннозавров были грациозными созданиями с узкими черепами, похожими на лезвия зубами и длинными тонкими задними конечностями, а взрослые — крепкими, с массивными черепами и крупными зазубренными зубами, которые позволяли совершать сокрушительные укусы.

Разница во внешнем виде говорит о том, что молодые и взрослые особи занимали разные экологические ниши, рассуждают палеонтологи. Но необходимая для охоты на крупных животных сила укуса развивались только на границе между «отрочеством» и взрослой стадией развития тиранозавров. Чем же питались молодые хищники? Пока данных об этом немного.

Узнать больше о способе питания юных тираннозаврид позволил хорошо сохранившийся экземпляр горгозавра (Gorgosaurus libratus), найденный в Канаде. Исследование ископаемых опубликовано в Science Advances.

Горгозавры были тираннозавридами, которые жили 75 миллионов лет назад — за несколько миллионов лет до воцарения Tyrannosaurus rex — на юге нынешней провинции Альберта.

Возраст особи на момент смерти оценили в 5−7 лет, массу — в 335 килограммов. В его желудке нашли останки двух маленьких травоядных динозавров вида Citipes elegans, похожих на птиц. Вместо того чтобы заглотить добычу целиком, молодой тираннозавр съел только задние конечности — самые мясистые части.

Дальнейшее изучение окаменелостей показало, что оба Citipes elegans были младше года на момент гибели.

Поскольку части двух особей были на разных стадиях переваривания, палеонтологи смогли сделать вывод, что содержимое желудка Gorgosaurus libratus представляет собой два разных приема пищи с интервалом в часы или дни.

Этот образец стал первым прямым доказательством того, что рацион молодых горгозавров отличался от рациона питания их взрослых собратьев.

Взрослые горгозавры использовали свои массивные черепа и крупные зубы, чтобы ловить крупную добычу, прокусывать кости, соскребать и отрывать плоть с туш.

Однако молодые горгозавры не были приспособлены к охоте на столь крупную добычу. Они были менее массивными, с узкими черепами, острыми зубами и длинными, тонкими задними конечностями. Такое строение тела идеально подходило для поимки и расчленения мелкой и молодой добычи.