В Канаде нашли вулканические породы с веществом из ядра Земли

Команда геологов из США под руководством сотрудника Океанографического института в Вудс-Хол Форреста Хортона обнаружила на канадском острове Баффинова Земля остатки необычных вулканических пород. Предположительно, они образовались из вещества ядра Земли или наиболее близких к нему слоев мантии. Свою работу ученые опубликовали в журнале Nature.

Они изучили образцы найденных на острове вулканических пород и обнаружили в них чрезвычайно высокую концентрацию гелия-3. Последний представляет собой разновидность атома гелия, который попал в самые глубокие слои Земли на первых этапах формирования планеты. Примечательно, что с тех пор количество этого изотопа на Земле практически не изменилось. В то же время количество гелия-4 в горных породах постепенно растет в результате альфа-распадов тяжелых радиактивных изотопов. Их соотношение помогает геологам установить происхождение породы.

Особенность гелия-3 также заключается в том, что его концентрация в глубоких слоях Земли намного выше, чем на поверхности или в воздухе. Это свидетельствует о том, что источником гелия-3 в найденных в Канаде породах может быть ядро Земли.

Исследователи отмечают, что если им удастся доказать наличие резервуара гелия-3 в ядре Земли, это поможет разрешить большое число научных противоречий, касающихся формирования планеты и истории ее развития.

Ранее китайские ученые заявили, что внутреннее ядро Земли замедлило и, вероятно, изменило направление своего вращения. Это привело к изменению длительности дня на доли миллисекунды.