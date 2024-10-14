В Камбодже за незаконное суррогатное материнство арестовали 30 беременных женщин

Стоит отметить, что в настоящее время подробности нового дела о суррогатном материнстве остаются неясными, так как официальные лица не уточнили, были ли арестованы женщины. Тем не менее власти отметили, что обвиняемые женщины не являлись жертвами организаторов этого «бизнеса», так как они по своей воле вступили в сговор, чтобы в дальнейшем продать детей за деньги.