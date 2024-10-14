В Камбодже за незаконное суррогатное материнство арестовали 30 беременных женщин

В Камбодже тридцати беременным женщинам были предъявлены обвинения в незаконном суррогатном материнстве. Среди них есть как местные жительницы, так и имеющие гражданство иностранного государства.
Чоу Бун Энг, государственный секретарь Министерства внутренних дел, возглавляющий отдел по борьбе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией, заявил, что местная полиция обнаружила 24 иностранки (преимущественно из Филиппин и Вьетнама), задействованных в вынашивании и рождении детей для других лиц за деньги.
Черный рынок суррогатного материнства в Камбодже процветал после наложения жестких законодательных ограничений в Таиланде, Индии и Непале. Однако в 2016 году власти Камбоджи полностью запретили коммерческое суррогатное материнство из-за того, что иностранцы начали массово приезжать в страну, чтобы найти женщин, согласных на вынашивание детей ради финансовой выгоды.
Предполагается, что обвиняемым женщинам будет грозить тюремный срок после родов. Подобное уже произошло в 2017 году, когда камбоджийский суд приговорил австралийку и двух ее соучастников к полутора годам тюремного заключения за предоставление услуг коммерческого суррогатного материнства.
Стоит отметить, что в настоящее время подробности нового дела о суррогатном материнстве остаются неясными, так как официальные лица не уточнили, были ли арестованы женщины. Тем не менее власти отметили, что обвиняемые женщины не являлись жертвами организаторов этого «бизнеса», так как они по своей воле вступили в сговор, чтобы в дальнейшем продать детей за деньги.
К другим инцидентам: ранее рассказывали, как благотворительная организация распространяла конфеты, содержащие наркотик.