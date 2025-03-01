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В Калужской области на Масленицу сожгли деревянный замок

КАЛУГА, 1 мар — РИА Новости. Деревянный замок с башнями-мельницами высотой 26 метров сожгли на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области, передает РИА Новости.

В субботу в арт-парке традиционно провели фестиваль, посвященный проводам зимы. «Жил на свете рыцарь бедный…» — тема Масленицы-2025 в «Никола Ленивце». Посетители смогли принять участие в мастер-классах, а впоследствии стать частью перформанса вместе с легендарным странствующим рыцарем.

Кульминацией фестиваля стало сожжение 26-метрового арт-объекта «Мельница» Николая Полисского. В него вошли 30 башен-великанов с вращающимися лопастями. В качестве материалов для строительства замка использовали отработанное дерево — горбыль, паллеты, тонкомер, а также сено. Сожжение длилось более 30 минут. Жар огня распространился на сотни метров, заставив снегопад превратиться в дождь. На месте дежурили сотрудники МЧС, а также пожарные и кареты скорой медицинской помощи.

В 2024 году на фестивале «Масленица» в «Никола-Ленивце» сожгли арт-объект «Вулкан» высотой 22 метра из березовых веток и сена.