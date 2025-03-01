В Калужской области на Масленицу сожгли деревянный замок

Кульминацией фестиваля стало сожжение 26-метрового арт-объекта «Мельница» Николая Полисского. В него вошли 30 башен-великанов с вращающимися лопастями. В качестве материалов для строительства замка использовали отработанное дерево — горбыль, паллеты, тонкомер, а также сено. Сожжение длилось более 30 минут. Жар огня распространился на сотни метров, заставив снегопад превратиться в дождь. На месте дежурили сотрудники МЧС, а также пожарные и кареты скорой медицинской помощи.