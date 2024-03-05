В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда

В зоопарке уточняют, что Кайя самостоятельно кормит детёныша. Новорожденный еженедельно прибавляет в весе 200−300 граммов. Сейчас его вес 2350 граммов. Первые месяцы жизни муравьеды проводят, крепко держась за мамину спину. Однако детеныш уже делает первые осторожные попытки передвигаться самостоятельно. Самец Лектер живёт в соседнем вольере. По природе гигантские муравьеды — одиночки: самцы и самки объединяются лишь на время спаривания. Однако если детеныш начинает издавать звуки, Лектер внимательно прислушивается и проявляет беспокойство.