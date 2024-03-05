В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда

«Детёныш появился на свет… у пары гигантских муравьедов — самки по кличке Кайя и самца по кличке Лектера (оба 2016 года рождения, Лектер прибыл из Чехии в 2017 году, Кайя приехала из Дании в 2018-м). Роды прошли под пристальным наблюдением зоотехнических специалистов и ветеринаров», — сообщила пресс-служба зоопарка.
В зоопарке уточняют, что Кайя самостоятельно кормит детёныша. Новорожденный еженедельно прибавляет в весе 200−300 граммов. Сейчас его вес 2350 граммов. Первые месяцы жизни муравьеды проводят, крепко держась за мамину спину. Однако детеныш уже делает первые осторожные попытки передвигаться самостоятельно. Самец Лектер живёт в соседнем вольере. По природе гигантские муравьеды — одиночки: самцы и самки объединяются лишь на время спаривания. Однако если детеныш начинает издавать звуки, Лектер внимательно прислушивается и проявляет беспокойство.
«Это второй детёныш гигантского муравьеда, родившийся в Калининградском зоопарке. 10 сентября 2019 года на свет появилась самка по кличке Мурашка. Врожденная деформация языка не позволила ей полноценно питаться материнским молоком, поэтому выкармливанием занимались специалисты зоопарка», — говорится в сообщении.
Гигантские муравьеды занесены в Международную Красную книгу как вид, находящийся в уязвимом положении. Их численность в природе неуклонно снижается из-за охоты и изменений среды обитания. Гигантские муравьеды часто гибнут на автодорогах и в результате лесных пожаров. Калининградский зоопарк участвует в международной программе по сохранению гигантских муравьедов.