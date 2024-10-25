В Калининграде вскрыли столетнюю капсулу времени и удивились. Вот что там

В Калининградском зоопарке вскрыли капсулу времени, которую в 1930 году заложил Певческий союз Кенигсберга в основание памятника средневековому миннезингеру Вальтеру фон дер Фогельвейде, сообщили на странице зоосада во «ВКонтакте».
Памятник неоднократно перемещали, он «сменил несколько мест прописки, проделав путь из зоопарка на остров Канта, оттуда во внутренний дворик БФУ на Университетской и, наконец, назад в зоопарк». Однако исторический постамент всегда оставался на территории зоосада.
О том, что в основании памятника находится капсула времени, в учреждении узнали благодаря дайджесту публикаций довоенной газеты, который зоопарк получил в дар в 2018 году. В статье рассказывали о закладке первого камня в основание и упомянули капсулу.
Оказалось, что внутри капсулы — пергаментный свиток, частично пострадавший от воды, а также памятная медаль с изображением Фогельвейде.
«Все аккуратно достали, отсняли, отправили фото и видео реставраторам. Дальше с артефактами будет работать наш историк и архивариус Светлана Колбанева. Как только прочитаем текст, сразу перескажем!» — пообещали в Калининградском зоопарке.