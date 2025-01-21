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В Калининграде планируют «выселение» бобров, затапливающих жилые дома

В Калининграде обсуждается план по очистке Борисовского ручья и выселению бобров, ставших причиной затопления жилых домов в районе. Местные жители обратились с жалобами на то, что уровень воды в ручье поднимается и затапливает их жилье.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Минприроды Калининградской области

Как пояснили в министерстве природы Калининградской области, основной проблемой стали бобры, которые построили на берегу ручья настоящую дамбу. Эта природная плотина мешает отведению воды, что и приводит к подтоплению зданий, передают в НИА «Экология».

«Бобры образовали целую колонию из нескольких семей, порядка 14 особей. Основным благоприятным условием данной местности является самосевная растительная поросль ивняка (кормовой базы — прим. ред) <…>. В целях сохранения безопасности входящих групп в свои норы бобрами были созданы эти плотины», — сообщили в пресс-службе минприроды Калининградской области.

В ответ на сложившуюся ситуацию, власти решили очистить ручей и удалить растительность, являющуюся кормом для бобров. Без этой пищи животные будут вынуждены покинуть территорию. Кроме того, планируется ликвидация бобровой дамбы.

«Приняты решения силами администрации города Калининграда произвести вырубку ивняка, а также санитарный уход за откосами вдоль участка ручья, протекающего на территории жилой застройки. Также силами администрации будет ликвидировано дамбовое сооружение», — рассказали в министерстве.

Решение вызвало недовольство у активистов и пользователей социальных сетей, которые обеспокоены судьбой бобров и их детенышей. В министерстве природы пока не прокомментировали поступающие жалобы.

Ранее сообщалось, что детёнышу альпак из Ленинградского зоопарка дали «хлебобулочное» имя.