В Калининграде отменили концерт Эмина Агаларова

В мае 2023 года он покинул холдинг — по его словам, в связи с большим количеством собственных параллельных проектов. После ухода Эмин сосредоточился на развитии своей компании Agalarov Development, в структуру которой входят торгово-сервисный комплекс Estate Mall, поп-ап-маркет Boxcity, морской курорт Sеа Breeze Resort & Residences рядом с Баку и другие проекты.