В Калининграде будут развивать экотуризм

«Куршская коса» входит в топ-3 самых посещаемых парков России. В прошлом году его посетили больше миллиона туристов, сообщает пресс-служба Минприроды России (1). В рамках проекта в нацпарке уже началось строительство велосипедной дорожки для путешественников. На данный момент обустроено 22 км, а до конца 2024 будут закончено еще 20.