В Калининграде будут развивать экотуризм

«Куршская коса» входит в топ-3 самых посещаемых парков России. В прошлом году его посетили больше миллиона туристов, сообщает пресс-служба Минприроды России (1). В рамках проекта в нацпарке уже началось строительство велосипедной дорожки для путешественников. На данный момент обустроено 22 км, а до конца 2024 будут закончено еще 20.
Также на Балтийском побережье появилась еще одна особо охраняемая природная территория — национальный парк «Виштынецкий». Его площадь составляет 27634,37 га. Цель — увеличить турпоток и сохранить уникальный природный комплекс с лесами и различными водоемами, включающими в себя озеро Виштынецкое и некоторые реки, которые относятся к бассейну Балтийского моря.
Создание парка связано с появлением дополнительных рабочих мест и развитием инфраструктуры. Это особенно важно для районов, которые удалены от центра региона. Для жителей этих мест появится возможность трудоустройства рядом со своими домами и хозяйствами.
Автор: Елизавета Чеботарева