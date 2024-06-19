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В Калининграде будут развивать экотуризм

Нововведения коснутся национальных парков «Куршская коса» и «Виштынецкий». Рассказываем о развитии экотуризма в Калининграде и новых маршрутах для путешественников, которые позволят вам насладиться красотой природы и уникальными ландшафтами.

Национальный парк Куршская коса летом.
Источник: ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса»

«Куршская коса» входит в топ-3 самых посещаемых парков России. В прошлом году его посетили больше миллиона туристов, сообщает пресс-служба Минприроды России (1). В рамках проекта в нацпарке уже началось строительство велосипедной дорожки для путешественников. На данный момент обустроено 22 км, а до конца 2024 будут закончено еще 20.

Новость

Также на Балтийском побережье появилась еще одна особо охраняемая природная территория — национальный парк «Виштынецкий». Его площадь составляет 27634,37 га. Цель — увеличить турпоток и сохранить уникальный природный комплекс с лесами и различными водоемами, включающими в себя озеро Виштынецкое и некоторые реки, которые относятся к бассейну Балтийского моря.

Создание парка связано с появлением дополнительных рабочих мест и развитием инфраструктуры. Это особенно важно для районов, которые удалены от центра региона. Для жителей этих мест появится возможность трудоустройства рядом со своими домами и хозяйствами.

Автор: Елизавета Чеботарева