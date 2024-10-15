В Калифорнии заявили о необходимости выкорчевывания виноградников

«Винодельческая промышленность добилась успеха за последние 30 лет за счет бэби-бумеров, мы фиксировали рост продаж вина и во время пандемии. Но с тех пор потребление снизилось во всех категориях. Люди пьют меньше не только вина, но и пива, и крепких спиртных напитков», — заявил Джефф Биттер, президент американской ассоциации виноградарей Allied Grape Growers.