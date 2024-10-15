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В Калифорнии заявили о необходимости выкорчевывания виноградников

В Калифорнии на фоне драматического снижения потребления вина размышляют на тем, как сократить его производство, и даже не исключают перспективу выкорчевывания виноградников. Об этом рассказывает издание abc30.

Источник: AP 2024

«Винодельческая промышленность добилась успеха за последние 30 лет за счет бэби-бумеров, мы фиксировали рост продаж вина и во время пандемии. Но с тех пор потребление снизилось во всех категориях. Люди пьют меньше не только вина, но и пива, и крепких спиртных напитков», — заявил Джефф Биттер, президент американской ассоциации виноградарей Allied Grape Growers.

В результате калифорнийские производители столкнулись со сложным вопросом: нужно ли выкорчевывать виноградники в пользу более прибыльных сельскохозяйственных культур. Биттер рассказал, что многие виноградники остаются в этом году неубранными из-за отсутствия спроса. По его прогнозам, неубранными могут остаться до 500 тыс. т винограда.