В Калифорнии выбрали самую уродливую собаку

Пес по кличке Дикая Штучка уже участвовал в подобных конкурсах четыре раза, но только в этом году он стал победителем. Хозяйка пекинеса получила приз в размере 5000 долларов (438,8 тысячи рублей). Как пишет издание, питомец также получил звание «очаровадец», что означает «очаровательный уродец».