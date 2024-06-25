В Калифорнии выбрали самую уродливую собаку

Восьмилетнего пекинеса с высунутым языком признали самой уродливой собакой 2024 года. Об этом пишет People.
Пес по кличке Дикая Штучка уже участвовал в подобных конкурсах четыре раза, но только в этом году он стал победителем. Хозяйка пекинеса получила приз в размере 5000 долларов (438,8 тысячи рублей). Как пишет издание, питомец также получил звание «очаровадец», что означает «очаровательный уродец».
Питомец имеет такую «уродливую» внешность из-за перенесенной в щенячьем возрасте чумки. Зубы Дикой Штучки перестали расти, из-за чего у пса высунут язык. Также из-за болезни правая передняя лапа оказалась парализована, поэтому она всегда находится в согнутом состоянии.
Хозяйка Дикой Штучки считает, что историю ее питомца должны услышать многие, чтобы помнить о важности вакцинации домашних животных.
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Анна Морозова