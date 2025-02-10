В Калифорнии устраивают необычные полеты на воздушном шаре

Но в перечне предложений компании есть и куда более необычные — они-то и привлекли внимание СМИ. Воздушный шар можно забронировать для свадьбы или помолвки, и сделать предложение-сюрприз: в рамках этого пакета сотрудники компании развернут на земле огромный баннер «Ты выйдешь за меня?» с именем избранницы, а в комплект с билетом за 1300 долларов идет корзина для пикника с едой, бутылка шампанского и букет цветов.