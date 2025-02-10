В Калифорнии устраивают необычные полеты на воздушном шаре

Зачем в XXI веке нужен воздушный шар? Чтобы посмотреть на мир с высоты птичьего полета, получить новые впечатления, сделать красивую фотографию и разделить их с близкими людьми — а еще, например, чтобы устроить необычное свидание.
На последнем специализируется компания Magical Adventure Balloon Rides, которая находится около города Темекула в Калифорнии, и предлагает своим клиентам воздушные шары напрокат.
В списке услуг компании есть обычные групповые туры, билет на которые стоит от 159 долларов (15,5 тысяч рублей) до частных путешествий вдвоем или в компании, которые обойдутся уже в 1200 долларов (117 тысяч рублей).
Сам полет занимает примерно 45 минут, а шар поднимается на высоту до одного километра. В стоимость полета включены бокал шампанского и легкие закуски. Кроме этого есть отдельные туры для инвалидов-колясочников и ранние утренние туры, позволяющие увидеть рассвет с высоты.
Но в перечне предложений компании есть и куда более необычные — они-то и привлекли внимание СМИ. Воздушный шар можно забронировать для свадьбы или помолвки, и сделать предложение-сюрприз: в рамках этого пакета сотрудники компании развернут на земле огромный баннер «Ты выйдешь за меня?» с именем избранницы, а в комплект с билетом за 1300 долларов идет корзина для пикника с едой, бутылка шампанского и букет цветов.
Самое же необычное предложение называется Mile High Flight. Название происходит от термина Mile High Club, которым обозначают людей, занимавшихся сексом на высоте от одной мили (1,6 километра) и более. Обычно любые авиаперевозчики и другие организации, связанные с воздушным транспортом, прямо запрещают непристойное поведение на борту — но данный прокатчик воздушных шаров, кажется, напротив, к нему призывает.
Такой полет пройдет на большей высоте, чем обычно (чтобы взлететь до той самой мили) и, разумеется, продлится дольше. Во всех турах на воздушном шаре присутствует пилот — но в этом случае он наденет специальные шумоподавляющие наушники, а место пилота будет отгорожено от остального пространства в шаре специальной перегородкой, чтобы не тревожить пассажиров.
Компания призывает желающих взять свое постельное белье и любимую музыку, и также обещает аперитив в виде бокала шампанского, набор блюд для завтрака и даже возможность сделать тематические фотографии.
Такой полет обойдется в 1400 долларов для двоих — а если участников будет больше, за каждого нужно доплатить еще 159 долларов (15,5 тысяч рублей): чем именно будет заниматься в таком полете целая группа пассажиров, компания не комментирует.
Кажется, из такого путешествия может получиться отличный подарок на День Святого Валентина — а конкретный тариф будет зависеть уже от характера отношений. Или же можно поискать что-то другое: рассказывали про 100 идей для подарка девушке на 14 февраля.