В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак (видео)

Всемирный чемпионат по серфингу среди собак проходит не в первый раз — этот необычный вид спорта появился еще в 2007 году. В этом году чемпионат, как обычно, прошел на пляже города Пасифика в штате Калифорния, и собрал от 6 до 7 тысяч зрителей.