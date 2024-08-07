В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак (видео)

Всемирный чемпионат по серфингу среди собак проходит не в первый раз — этот необычный вид спорта появился еще в 2007 году. В этом году чемпионат, как обычно, прошел на пляже города Пасифика в штате Калифорния, и собрал от 6 до 7 тысяч зрителей.
Этот пляж пользуется популярностью и среди людей-серферов, но прошедшая суббота была полностью посвящена собакам: претенденты на победу съехались сюда из разных концов мира (одна собака прилетела аж из Японии).
Соревнующихся оценивают по нескольким параметрам: длине заезда, технике, уверенности в себе, а также размеру волны. Золотую медаль завоевал лабрадор шоколадного цвета из Бразилии по кличке Какао и его хозяин Айван Морейра.
Основные соревнования разворачивались вокруг сольного заезда собак, но в целом состав участников на доске не регламентирован. Некоторые собаки катались в одиночку, другие — парами, а кто-то совместно с владельцами. Вначале прошло несколько «отборочных» туров, а потом собаки-победители посоревновались друг с другом.
Разные собаки практикуют разные техники: кто-то из участников предпочитает стойко стоять на четырех лапах, а другие же ложатся на доску плашмя. Организаторы не забывают и о безопасности: на каждую собаку надет спасательный жилет.
Кроме того участники делились и на категории по размеру: в «сверхтяжелом весе» участвуют только лабрадоры и ретриверы. Как объяснил телеканалу ABC один из зрителей, эти породы — настоящие профессионалы серфинга, и всегда с энтузиазмом встают на доску.
Были среди участников и другие породы: например, золотой дудл Дерби из Калифорнии с синим ирокезом и питбуль Фэйт из Сан-Диего в ярко-радужных очках для плавания.
Главной же победой все участники соревнований считают возможность хорошо повеселиться и найти новых друзей, увлеченных таким необычным видом спорта.
А в Великобритании на днях прошел еще один необычный спортивный турнир: гонки, в которых участвуют только улитки.
Георгий Мазуркевич