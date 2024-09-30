В Калифорнии приняли закон о защите данных мозга. Зачем это нужно

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что планирует вживить миллионам людей импланты Neuralink в мозг: «Если все пойдет хорошо, то через несколько лет у нас будут сотни людей с чипами Neuralink, через пять лет, может быть, десятки тысяч, через десять лет — миллионы», — заявил миллиардер. Сам чип по размерам похож на небольшую монету. Устройство крепится к черепу, от него к мозгу идут нитевидные электроды. В общей сложности в мозг имплантируется до 1,5 тыс. электродов, каждый из которых в четыре раза тоньше человеческого волоса.