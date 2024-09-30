В Калифорнии приняли закон о защите данных мозга. Зачем это нужно

Калифорния приняла новый закон для защиты данных о мозге. Губернатор штата Гэвин Ньюсом внес поправку к закону о защите прав потребителей. Теперь данные мозга включены в категорию «личная конфиденциальная информация», сообщает The New York Times.
Законопроект получил широкую поддержку жителей штата. Он касается данных активности мозга и периферической нервной системы, которые теперь защищены наравне с изображениями лиц, ДНК и отпечатками пальцев.
Губернатор Ньюсом отметил, что защита нейроданных становится все более важной в условиях развития технологий искусственного интеллекта. Влияние на это решение оказала также популярность приложений для медитации, концентрации внимания и психотерапии, которые записывают данные о когнитивной активности пользователей.
Сенатор Джош Беккер подчеркнул, что защита нейронных данных необходима, поскольку они представляют большой интерес для компаний, занимающихся нейротехнологиями. По данным The New York Times, крупные техногиганты, такие как Apple и Meta (признана в России экстремистской и запрещена), массово работают над устройствами для сбора нейронных данных. Новый закон дает пользователям возможность запрашивать, удалять, ограничивать использование своих данных и отказываться от их передачи третьим лицам. Беккер отметил, что этот законопроект стал важным прецедентом для мировой технологической индустрии.
Эксперты считают, что закон принят своевременно, так как технологии уже позволяют расшифровывать мысли и чувства людей. Например, исследователи смогли проанализировать мозговую активность, чтобы восстановить изображения, увиденные человеком, или использовать мозговую активность парализованной женщины для создания аватара, передающего ее речь и мимику.
При этом устройства, измеряющие частоту сердечных сокращений, кровяное давление или уровень глюкозы, не подпадают под действие закона. Профессор права Оуэн Джонс отметил, что эта поправка удачно сочетает защиту интересов потребителей и возможность соблюдающим закон компаниям продолжать предоставлять нужные пользователям услуги.
Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что планирует вживить миллионам людей импланты Neuralink в мозг: «Если все пойдет хорошо, то через несколько лет у нас будут сотни людей с чипами Neuralink, через пять лет, может быть, десятки тысяч, через десять лет — миллионы», — заявил миллиардер. Сам чип по размерам похож на небольшую монету. Устройство крепится к черепу, от него к мозгу идут нитевидные электроды. В общей сложности в мозг имплантируется до 1,5 тыс. электродов, каждый из которых в четыре раза тоньше человеческого волоса.