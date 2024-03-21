В Калифорнии полицейские спрятали лица задержанных за стикерами Lego

Закон, на который ссылаются полицейские из Марриеты, вступил в силу 1 января, отметили в Fox News. Однако полицейские этого города уже давно скрывают лица подозреваемых на фото в соцсетях. Полиция публикует посты «для информирования жителей о событиях в сфере безопасности».