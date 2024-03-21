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В Калифорнии полицейские спрятали лица задержанных за стикерами Lego

К такому способу прибегли в полиции города Марриета.

В Калифорнии в полиции города Марриета спрятали лица задержанных за стикерами Lego на фотографиях, сообщает Fox News.

В полицейском управлении объяснили, что таким образом «пытались соблюсти закон штата, который запрещает правоохранительным органам распространять изображения подозреваемых, арестованных за ненасильственные преступления, в социальных сетях». По закону, за исключением особых случаев также требуется удалять из соцсетей снимки подозреваемых через 14 дней.

«Полицейское управление Марриеты гордится прозрачностью в отношениях с обществом, а также уважает права и защиту каждого, предусмотренные законом, даже подозреваемых», — заявили в полиции.

Закон, на который ссылаются полицейские из Марриеты, вступил в силу 1 января, отметили в Fox News. Однако полицейские этого города уже давно скрывают лица подозреваемых на фото в соцсетях. Полиция публикует посты «для информирования жителей о событиях в сфере безопасности».

В Fox News отметили: в ноябре в управлении объяснили, что решили скрывать лица задержанных в виду презумпции невиновности и того, как опубликованные снимки могут сказаться на подозреваемом и его семье.