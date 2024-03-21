В Калифорнии полицейские спрятали лица задержанных за стикерами Lego

В Калифорнии в полиции города Марриета спрятали лица задержанных за стикерами Lego на фотографиях, сообщает Fox News.
В полицейском управлении объяснили, что таким образом «пытались соблюсти закон штата, который запрещает правоохранительным органам распространять изображения подозреваемых, арестованных за ненасильственные преступления, в социальных сетях». По закону, за исключением особых случаев также требуется удалять из соцсетей снимки подозреваемых через 14 дней.
«Полицейское управление Марриеты гордится прозрачностью в отношениях с обществом, а также уважает права и защиту каждого, предусмотренные законом, даже подозреваемых», — заявили в полиции.
Закон, на который ссылаются полицейские из Марриеты, вступил в силу 1 января, отметили в Fox News. Однако полицейские этого города уже давно скрывают лица подозреваемых на фото в соцсетях. Полиция публикует посты «для информирования жителей о событиях в сфере безопасности».
В Fox News отметили: в ноябре в управлении объяснили, что решили скрывать лица задержанных в виду презумпции невиновности и того, как опубликованные снимки могут сказаться на подозреваемом и его семье.