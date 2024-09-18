В Калифорнии ограничили использование ИИ. Что теперь нельзя делать

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроекты (signed into law), которые ограничивают использование искусственного интеллекта в киноиндустрии, сообщается на сайте SAG-AFTRA («Гильдия киноактеров — Американская федерация теле- и радиоартистов»).
Законопроект (bill) вносит обновления в действующее законодательство и убирает существующие исключения для фильмов, телепередач, аудиовизуальных произведений и так далее, когда речь идет о цифровых копиях.
В соответствии с AB 2602 цифровые копии артиста нельзя использовать, если его интересы не представляет адвокат или профсоюз, а также нет конкретного описания предполагаемого использования цифровой копии. В SAG-AFTRA отметили, что этот законопроект стал первым в своем роде в США.
«ИИ представляет угрозу не только для артистов, но и для работников всех сфер деятельности в различных отраслях промышленности. Никакая технология не должна внедряться в общество без особой осторожности и внимательного изучения ее долгосрочного влияния на человечество и природу», — подчеркнула президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер.
Никто не должен жить в страхе от того, что кто-то будет использовать его как бесплатную цифровую марионетку.
SAG-AFTRA представляет 160 тыс. голливудских артистов. В июле 2023 года профсоюз объявил о забастовке, а до этого в течение месяца вел переговоры с AMPTP (Альянсом продюсеров кино и телевидения США), однако стороны тогда не смогли договориться. В гильдии требовали увеличить базовую ставку, которая сократилась из-за отказа студий выплачивать артистам пассивный доход от повторных трансляций. Часть требований была связана и с развитием ИИ. В профсоюзе пытались добиться ужесточения правил и мер безопасности от несанкционированного использования внешности, выступлений и голосов актеров.
«Искусственный интеллект представляет экзистенциальную угрозу для творческих профессий, и все актеры заслуживают договорных формулировок, которые защитили бы их личность и талант от эксплуатации без согласия и оплаты», — заявляла Фрэн Дрешер.
Это была самая продолжительная забастовка голливудских актеров против ТВ- и кинокомпаний. Страйк продлился 118 дней и завершился 9 ноября.